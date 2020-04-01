Совет организаций соотечественников поблагодарил РФ за помощь США в борьбе с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) США выразил благодарность жителям РФ и российским властям за поддержку в борьбе с коронавирусом. Соответствующее письмо , оказавшееся во вторник в распоряжении корреспондента ТАСС, КСОРС направляет на имя президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и главы МИД Сергея Лаврова.

"КСОРС США выражает искреннюю благодарность Российской Федерации за моральную и материальную поддержку в столь тяжелое для нас время, - говорится в послании. - Многочисленные представители российской диаспоры, проживающие в самых разных частях США, признательны жителям России и российским властям за отправку в США гуманитарной помощи - 120 тонн медикаментов, оборудования и средств личной защиты, своевременную организацию возвращения соотечественников на родину, готовность оказать поддержку пострадавшим и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации из-за ограничительных мер".

"Мы благодарны россиянам за сострадание жертвам коронавируса в США и выражаем солидарность с Россией, которая также переживает нелегкие дни, связанные с пандемией, - отмечается в письме. - В критический момент соотечественники почувствовали помощь Отечества и искренне надеются, что эти бескорыстные шаги послужат делу улучшения международных связей, российско-американских отношений. Настоящие друзья познаются в беде". Письмо подписано председателем КСОРС США Еленой Брэнсон.

Российская помощь

Российский самолет с медицинским оборудованием на борту уже вылетел из России и должен прибыть в США 1 апреля. Как сообщил ТАСС представитель американской администрации высокого ранга, в США ожидают, что Россия доставит в среду "самолет со средствами личной защиты и [медицинскими] принадлежностями". В Минобороны РФ также заявили, что "самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом, готова направить в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что речь об отправке из России в США самолета шла в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре Путина и Трампа. По словам Пескова, помощь с российской стороны была предложена на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в США, и Трамп с признательностью ее принял.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 188 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 3,8 тыс. человек.