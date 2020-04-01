Состояние 16 заразившихся коронавирусом на Дальнем Востоке удовлетворительное

"Все трое [заболевших] в порядке, у них легкая форма, чувствуют себя удовлетворительно", - сообщили ТАСС в Минздраве Приморья. Ранее заболевание было диагностировано у четырех человек, один выздоровел.

В Сахалинской области выявлено четыре случая. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, состояние всех заразившихся по-прежнему оценивается как удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме.

Минздрав Хабаровского края на своей странице в Instagram сообщил, что число заразившихся за сутки увеличилось на одного человека - до 8. Тяжелобольных пациентов нет, еще у 12 человек подозрение на коронавирусную инфекцию.

В Магаданской области, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Носов, у единственной пациентки с коранавирусом течение болезни легкое.

Информацией о состоянии трех пациентов в Еврейской автономной области с предварительно положительными тестами на коронавирус ТАСС на данный момент не располагает.

В России, по данным федерального оперативного штаба, на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613). Умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.