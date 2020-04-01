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S7 выполнит 11 вывозных рейсов из Таиланда до 6 апреля

По словам посла России в Таиланде Евгения Томихина, посольство получило порядка 20,8 тыс. заявок от россиян, которые изъявили желание вернуться на родину

БАНГКОК, 1 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 выполнит 11 вывозных рейсов, преимущественно из Бангкока, до 6 апреля. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в среду посольством РФ в Таиланде.

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На 1 апреля запланирован один рейс с острова Пхукет до Иркутска, также должны состояться вылеты во Владивосток и Красноярск из Бангкока. Рейс в Новосибирск уже вылетел утром.

В оставшиеся четыре дня - с 2 по 5 апреля - запланированы вылеты в Новосибирск (4 рейса), Иркутск (2) и Владивосток. По данным дипломатов, "продажа билетов на указанные рейсы открыта, либо откроется в ближайшее время".

Вместе с тем о ближайших рейсах "Аэрофлота" в Москву ничего не сообщается.

В понедельник Росавиация сообщила, что российские граждане с 31 марта смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки. В результате компания "Аэрофлот" отменила во вторник один из двух рейсов из Бангкока. 1 апреля были отменены оба рейса авиакомпании из Бангкока.

По словам посла РФ в Таиланде Евгения Томихина, посольство получило порядка 20,8 тыс. заявок от российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину на фоне эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Часть из них уже вернулась в Россию.

К настоящему моменту общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 1,7 тыс., вылечились 342 человека, 12 умерли. В Бангкоке и других городах до конца апреля закрыты все торговые центры и рынки, кроме супермаркетов и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. С 26 марта власти ограничили въезд иностранцев на время действия чрезвычайного положения, которое продлится до 30 апреля.

Теги
ТаиландРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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