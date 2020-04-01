Захарова: ожидающие вылета из Дохи россияне обеспечены едой и питьем

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российские граждане, ожидающие вылета на родину из аэропорта Дохи в Катаре, обеспечены питанием и питьем. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в интервью телеканалу "Москва-24" .

"Наше посольство работало с катарской стороной. Наши люди обеспечены питанием, питьем, в ближайшее время мы сможем что-либо более определенное сказать. Когда мы не говорим, не говорят посольства или не говорит Росавиация, это не из-за того, что что-то скрывается, а из-за того, что эти вопросы находятся в проработке. А ситуация меняется просто ежечасно, если не сказать ежеминутно", - пояснила она.

Ранее Захарова сообщила ТАСС, что российские ведомства и власти Катара предпринимают максимальные усилия для организации вылета граждан РФ из Дохи на родину.