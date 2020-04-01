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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Самолет для вывоза россиян из Бразилии прибыл в аэропорт Рио-де-Жанейро

Планируется, что этот борт также заберет россиян, которые находятся в Перу
Описание
© Генеральное консульство России в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 апреля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azur Air, которым планируется вывезти российских туристов из Бразилии и Перу, в среду утром приземлился в международном аэропорту Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков.

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"Борт уже на земле. Наши сотрудники встретили экипаж. У всех 36,6. Едут в гостиницу", - сказал дипломат.

По информации генконсульства, рано утром в четверг (предварительно в 05:30 по местному времени, 11:30 мск) порядка 150 россиян должны вылететь из Рио-де-Жанейро в Лиму, где к ним присоединятся застрявшие в Перу соотечественники. Всего в Россию, как ожидается, будут доставлены более 500 сограждан.

Ранее МИД Бразилии в Twitter сообщил, что российскими бортами в Рио-де-Жанейро вернулись 18 граждан южноамериканской республики.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. К настоящему времени число инфицированных превысило 5,7 тыс. во всех 26 штатах и столичном федеральном округе страны, более 200 заболевших умерли.

Теги
БразилияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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