{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

США и еще 22 страны начинают в Западном полушарии операцию по борьбе с наркотиками

Президент США Дональд Трамп уточнил, что соответствующее решение было принято с целью помешать наркокартелям использовать пандемию, чтобы угрожать жизням американцев
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Вашингтон в сотрудничестве с 22 странами запускает в Западном полушарии масштабную операцию по борьбе с наркотиками. Как подчеркнул в среду на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, соответствующее решение было принято с целью помешать наркокартелям "использовать пандемию [нового коронавируса], чтобы угрожать жизням американцев".

"Сегодня США запускают масштабную операцию по борьбе с наркотиками в Западном полушарии <...>. В сотрудничестве с 22 странами Южное командование ВС США активизирует наблюдение, перехват и конфискацию поставок наркотиков", - сказал Трамп.

"Мы направляем дополнительные эсминцы ВМС США, корабли, самолеты, вертолеты, катера береговой охраны", - добавил президент.

На прошлой неделе власти США предъявили обвинения в причастности к наркотерроризму президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, а также другим представителям властей Боливарианской Республики. Кроме того, Вашингтон назначили награду за информацию, которая приведет к их аресту или признанию виновными.

Антинаркотическая операция будет направлена на Венесуэлу

Операция США по ужесточению борьбы с наркотиками в Западном полушарии будет направлена в том числе на Венесуэлу. Об этом заявил в среду на брифинге в Белом доме министр обороны США Марк Эспер.

"Сегодня по приказу президента министерство обороны, при тесном взаимодействии с другими ведомствами, начинает расширенную антинаркотическую операцию в восточной части Тихого океана и в Карибском море", - сказал он.

"Коррумпированные лица, такие как нелегитимный режим [Николаса] Мадуро в Венесуэле, опираются на прибыль, полученную от продажи наркотиков, чтобы сохранять свою репрессивную власть. Народ Венесуэлы продолжает очень сильно страдать из-за того, что Мадуро установил преступный контроль над страной", - заявил глава Пентагона. "Наркоторговцы пользуются этим беззаконием для укрепления своей противоправной деятельности. Мы должны делать больше, чтобы помешать попаданию этих наркотиков в нашу страну", - добавил Эспер.

"Расширенная антинаркотическая операция будет еще больше препятствовать потоку нелегальных наркотиков в Америку и лишит наших противников финансовых ресурсов, от которых они зависят", - заявил министр.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли уточнил, что американцы развернут в Атлантике и в Тихом океане новые силы ВМС и ВВС. По его словам, к операции привлечено как Тихоокеанское, так и Европейское командование.

На прошлой неделе власти США предъявили обвинения в причастности к наркотерроризму президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, а также другим представителям властей Боливарианской Республики. Кроме того, Вашингтон назначили награду за информацию, которая приведет к их аресту или признанию виновными.

Теги
СШАВенесуэлаТрамп, ДональдЭспер, Марк
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Полянский допустил, что Россия направит в США новые партии помощи
Как отметил первый зампостпреда РФ при ООН, на ранее прибывшем в страну российском самолете были доставлены по большей части средства индивидуальной защиты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС