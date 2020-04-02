США и еще 22 страны начинают в Западном полушарии операцию по борьбе с наркотиками

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Вашингтон в сотрудничестве с 22 странами запускает в Западном полушарии масштабную операцию по борьбе с наркотиками. Как подчеркнул в среду на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, соответствующее решение было принято с целью помешать наркокартелям "использовать пандемию [нового коронавируса], чтобы угрожать жизням американцев".

"Сегодня США запускают масштабную операцию по борьбе с наркотиками в Западном полушарии <...>. В сотрудничестве с 22 странами Южное командование ВС США активизирует наблюдение, перехват и конфискацию поставок наркотиков", - сказал Трамп.

"Мы направляем дополнительные эсминцы ВМС США, корабли, самолеты, вертолеты, катера береговой охраны", - добавил президент.

На прошлой неделе власти США предъявили обвинения в причастности к наркотерроризму президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, а также другим представителям властей Боливарианской Республики. Кроме того, Вашингтон назначили награду за информацию, которая приведет к их аресту или признанию виновными.

Антинаркотическая операция будет направлена на Венесуэлу

Операция США по ужесточению борьбы с наркотиками в Западном полушарии будет направлена в том числе на Венесуэлу. Об этом заявил в среду на брифинге в Белом доме министр обороны США Марк Эспер.

"Сегодня по приказу президента министерство обороны, при тесном взаимодействии с другими ведомствами, начинает расширенную антинаркотическую операцию в восточной части Тихого океана и в Карибском море", - сказал он.

"Коррумпированные лица, такие как нелегитимный режим [Николаса] Мадуро в Венесуэле, опираются на прибыль, полученную от продажи наркотиков, чтобы сохранять свою репрессивную власть. Народ Венесуэлы продолжает очень сильно страдать из-за того, что Мадуро установил преступный контроль над страной", - заявил глава Пентагона. "Наркоторговцы пользуются этим беззаконием для укрепления своей противоправной деятельности. Мы должны делать больше, чтобы помешать попаданию этих наркотиков в нашу страну", - добавил Эспер.

"Расширенная антинаркотическая операция будет еще больше препятствовать потоку нелегальных наркотиков в Америку и лишит наших противников финансовых ресурсов, от которых они зависят", - заявил министр.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли уточнил, что американцы развернут в Атлантике и в Тихом океане новые силы ВМС и ВВС. По его словам, к операции привлечено как Тихоокеанское, так и Европейское командование.

На прошлой неделе власти США предъявили обвинения в причастности к наркотерроризму президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, а также другим представителям властей Боливарианской Республики. Кроме того, Вашингтон назначили награду за информацию, которая приведет к их аресту или признанию виновными.