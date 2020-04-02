Захарова заявила, что находящиеся в Катаре россияне в ближайшее время вернутся домой

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российские граждане, ожидающие вылета из аэропорта Дохи в Катаре, в ближайшее время вернутся на родину. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Застрявшие в Дохе россияне в ближайшее время вылетят в Россию. Спасибо, Катар, за содействие", - написала она в Facebook.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что около 380 граждан России не могут вылететь домой из аэропорта Дохи. Захарова сообщила ТАСС, что российские ведомства и власти Катара предпринимают максимальные усилия для организации вылета граждан РФ из Дохи на родину.