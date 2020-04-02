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Пандемия коронавируса нового типа

Власти США задумались об отмене некоторых внутренних рейсов из-за пандемии

Речь идет о воздушном сообщении с теми районами, где зафиксированы крупные очаги заболевания

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Администрация США изучает возможность отмены некоторых внутренних рейсов в связи распространением в стране коронавируса. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в среду на брифинге в Белом доме.

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Речь идет о воздушном сообщении с теми районами, где зафиксированы крупные очаги заболевания. "Конечно, мы изучаем эту возможность. Но сделав это вы тем самым по-настоящему подавляете такую невероятно необходимую отрасль", - подчеркнул Трамп. "Я рассматриваю те рейсы, которые идут в очаги распространения. Некоторые из этих рейсов мне не нравились с самого начала, но закрывать все до единого рейсы всех авиалиний - это очень жесткое решение. Но мы думаем относительно очагов", - добавил он.

Президенту был задан вопрос, рассматривают ли власти ситуацию с той точки зрения того, что принесет больший ущерб стране: экономические потери от остановки авиаперелетов или же угроза дальнейшего распространения вируса при их сохранении. "Мы проводим такие расчеты сейчас, мы очень пристально это изучаем", - ответил американский лидер.

Хозяин Белого дома добавил, что аналогичные меры обсуждаются и в отношении железнодорожного сообщения. "Такая же ситуация", - сказал он.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 213 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 4,7 тыс. человек. Больше всего заболевших в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Мичиган, Флорида и Массачусетс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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