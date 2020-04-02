Около 100 россиян готовы вылететь с Сейшельских островов на родину

ПРЕТОРИЯ, 2 апреля. /ТАСС/. Порядка 100 россиян намерены вернуться на родину с Сейшельских островов спецрейсом. Службам международного аэропорта в Виктории требуется менее суток для приема самолета, сообщил в четверг ТАСС первый секретарь посольства России на Сейшелах Максим Матасов.

"Посольством составлен список из почти 100 находящихся здесь российских граждан, кто намерен немедленно вернуться домой, - информировал он. - В ожидании самолета люди находятся в гостиницах, большая часть которых продолжает работать. Сотрудники дипмиссии поддерживают с соотечественниками постоянную связь и оперативно помогают им в решении возникающих вопросов, оказывают консульское содействие, ведут переговоры с администрациями отелей и владельцами частных жилых помещений, арендуемых нашими согражданами, с целью снижения стоимости проживания".

Еще две недели назад на Сейшелах находилось более 500 российских туристов, однако большинству из них удалось покинуть страну до прекращения авиасообщения, следуя в том числе предупреждениям и рекомендациям, заблаговременно распространенным посольством, отметил представитель дипмиссии.

Дата и время прибытия самолета и РФ на Сейшелы пока не определена. Своих граждан из этого островного государства уже вывезли Германия, Франция и Великобритания, при этом транспортировка пассажиров в Европу была платной.

Последний регулярный рейс отбыл из Виктории в Аддис-Абебу 29 марта. Сейчас регулярного пассажирского сообщения между Сейшельскими островами и внешним миром нет в связи с ограничениями, введенными странами мира в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа. Авиакомпания "Катарские авиалинии" до конца недели планирует осуществить еще один дополнительный рейс для вывоза иностранцев, желающих покинуть страну, для пересадки на стыковочные рейсы из Дохи.

"Проблема визовых формальностей в связи с вынужденной задержкой на архипелаге для россиян не стоит, так как между нашей страной и Сейшелами действует соглашение о безвизовых поездках граждан, - отметил представитель посольства России. - Вопрос продления обозначенного при въезде срока пребывания централизованно решается посольством во взаимодействии с местным департаментом иностранных дел, иммиграционной службой. Кроме того, держим постоянную связь с медицинскими учреждениями, правоохранительными органами".

На Сейшельских островах к настоящему времени выявлено 10 инфицированных коронавирусом нового типа. Действует временный запрет на проведение общественных мероприятий, учреждения и магазины работают по сокращенному графику, нет ограничений на передвижение транспорта. Правительство страны приняло решение об экстренной корректировке национального бюджета и оказании помощи туристическому бизнесу, прежде всего отелям, в связи с чрезвычайными обстоятельствами.