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Мишустин выразил соболезнования родным Юрия Бондарева

Премьер отметил, что произведения Бондарева помогают понять, как важно беречь мир

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Юрия Бондарева. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

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"Юрий Васильевич писал о том, что сам пережил на фронте, на передовой под Сталинградом, - о трагедии военных лет, о потерях, страданиях и подвиге людей, о подлинных человеческих поступках, которые обнажила война, - подчеркнул премьер. - И конечно, о надежде. Эта негромкая, но такая пронзительная "окопная правда" помогает понять, какой огромной ценой была завоевана Победа и как важно беречь мир".

Юрий Бондарев умер в Москве 29 марта на 97-м году жизни.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБондарев, Юрий Васильевич
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