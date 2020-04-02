Мишустин выразил соболезнования родным Юрия Бондарева

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Юрия Бондарева. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

"Юрий Васильевич писал о том, что сам пережил на фронте, на передовой под Сталинградом, - о трагедии военных лет, о потерях, страданиях и подвиге людей, о подлинных человеческих поступках, которые обнажила война, - подчеркнул премьер. - И конечно, о надежде. Эта негромкая, но такая пронзительная "окопная правда" помогает понять, какой огромной ценой была завоевана Победа и как важно беречь мир".

Юрий Бондарев умер в Москве 29 марта на 97-м году жизни.