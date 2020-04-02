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Пандемия коронавируса нового типа

Губернатор Пензенской области перечислит месячную зарплату в фонд борьбы с коронавирусом

В фонд также перечисляют деньги промышленные предприятия, малый и средний бизнес и жители региона

ПЕНЗА, 2 апреля. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев перечислит свою месячную зарплату в фонд борьбы с коронавирусом, созданный в регионе.

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"Поступления в фонд начались - и от промышленных предприятий, от малого и среднего бизнеса, от простых граждан. Я принял решение перечислить свою заработную плату за месяц в этот фонд", - сообщил Белозерцев в четверг в видеообращении в своем аккаунте в Instagram.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, с инициативой создания фонда, который аккумулировал бы средства частных инвесторов для поддержки медучреждений и граждан, попавших в трудную ситуацию, выступили руководители ряда пензенских компаний. Кроме того, в регионе дополнительно выделено 12 млн рублей из резервного фонда правительства Пензенской области на закупку лекарств, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования.

Всего в Пензенской области выявлено 16 случаев коронавирусной инфекции, во вторник один из заболевших - 75-летний мужчина - умер. Большинство пациентов в Пензе - это люди старше 70 лет. Трое заразившихся находятся в реанимации.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьПандемия коронавируса нового типа
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