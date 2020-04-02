В ВОЗ рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен

ГААГА, 2 апреля. /ТАСС/. Коронавирус представляет наибольшую опасность для людей, страдающих диабетом, а также другими хроническими заболеваниями. Об этом заявил в четверг в ходе видеобрифинга директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

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"У диабетиков заболевание протекает в более тяжелой форме и приводит к более серьезным последствиям, - отметил он. - В Италии каждый третий пациент страдал диабетом или каким-либо другим хроническим заболеванием, таким как рак или респираторные заболевания".

"Это же относится к людям с избыточным весом, что четко следует из данных, полученных от Китая, - подчеркнул Клюге. - Поэтому здоровый образ жизни является крайне важным. Чем здоровее человек при заражении коронавирусной инфекцией, тем лучше".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. летальных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.