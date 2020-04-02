Путин выступает с обращением к гражданам

НОВО-ОГАРЕВО, 2 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступает со вторым за последние восемь дней обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом. Трансляция выступления главы государства идет в телеэфире.

В предыдущий раз президент РФ выступил с обращением к россиянам 25 марта. Он тогда предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. Тогда же Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат.

Как ранее в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин работал над текстом нового выступления в своей резиденции в Ново-Огарево. По словам представителя Кремля, глава государства перевел в формат телеконференций большую часть своих совещаний, хотя в графике сохраняются и отдельные личные встречи с соблюдением всех предосторожностей.