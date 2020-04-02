{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Путин поблагодарил всех, кто соблюдает рекомендации по профилактике коронавируса

Особую благодарность президент России выразил медикам, волонтерам и добровольцам

НОВО-ОГАРЕВО, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин благодарен всем, кто соблюдает рекомендации по профилактике коронавируса, особенно медикам.

На эту тему
Второе обращение Путина к нации в связи с коронавирусом. Главное

"Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам", - заявил глава государства в обращении к россиянам.

Президент отметил, что сейчас завершается неделя, объявленная нерабочей. "При этом в напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни", - подчеркнул он.

Путин обратил внимание и на тот факт, что "в эти дни свой долг выполняют и сотрудники других сфер, жизненно важных для страны и общества".

"Хотел бы также искренне поблагодарить вас всех без исключения и, конечно, сказать "спасибо" волонтерам, добровольцам, неравнодушным людям, всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией, строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов, заботятся о себе, о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих", - обратился Путин к соотечественникам.

Президент России считает, что власти смогли выиграть время для упреждающих действий против коронавируса.

"Нерабочая неделя, объявленная во всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения, для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственных опыт, так и лучшие практики других стран", - заявил глава государства в обращении к гражданам страны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин: в Москве переломить ситуацию с коронавирусом пока не удается
Президент также отметил, что в России еще остаются регионы, где пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС