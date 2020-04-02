Путин поблагодарил всех, кто соблюдает рекомендации по профилактике коронавируса

"Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам", - заявил глава государства в обращении к россиянам.

Президент отметил, что сейчас завершается неделя, объявленная нерабочей. "При этом в напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни", - подчеркнул он.

Путин обратил внимание и на тот факт, что "в эти дни свой долг выполняют и сотрудники других сфер, жизненно важных для страны и общества".

"Хотел бы также искренне поблагодарить вас всех без исключения и, конечно, сказать "спасибо" волонтерам, добровольцам, неравнодушным людям, всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией, строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов, заботятся о себе, о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих", - обратился Путин к соотечественникам.

Президент России считает, что власти смогли выиграть время для упреждающих действий против коронавируса.

"Нерабочая неделя, объявленная во всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения, для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственных опыт, так и лучшие практики других стран", - заявил глава государства в обращении к гражданам страны.