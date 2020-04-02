Работникам здравоохранения Чечни выплатят зарплату на месяц раньше из-за коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Чечни приняли решения выплатить на месяц раньше зарплату работникам здравоохранения. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня основная тяжесть борьбы с коронавирусом легла на плечи работников здравоохранения. В четверг по моему поручению Министерство финансов Чеченской Республики профинансировало средства для выплаты апрельской зарплаты работникам здравоохранения, задействованным в проведении указанных мероприятий. Это сделано почти на месяц раньше установленного срока. Выплата заработной платы начнется во вторник на следующей неделе", - написал Кадыров.

По его словам, средства на выплату заработной платы другим категориям работников бюджетной сферы также будут выделены с опережением установленного графика.