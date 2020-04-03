Более 100 россиян ожидают вылета с острова Маврикий

ПРЕТОРИЯ, 3 апреля. /ТАСС/. Более 100 граждан России, которые находятся сейчас на острове Маврикий в Индийском океане, готовы при первой возможности вернуться на Родину. Об этом заявил ТАСС в пятницу посол Российской Федерации в Республике Маврикий Константин Климовский.

"На Маврикии создалась очень сложная и тревожная ситуация в связи с пандемией коронавируса нового типа, - подчеркнул он. - В стране с 20 марта действует карантин, а 22 марта в дополнение к нему был введен круглосуточный комендантский час".

На Маврикии уже выявлено 169 случаев заражения новым коронавирусом. Это самый высокий показатель для Восточной Африки. Семь инфицированных умерли.

"Российские дипломаты начали устанавливать контакты с находившимися на острове россиянами уже на ранних стадиях пандемии, - подчеркнул Климовский. - Накануне введения карантина и даже после этого нам удалось всеми правдами и неправдами обеспечить вылет на родину около 100 граждан РФ. Однако из-за специфики туризма на Маврикии (а он здесь не групповой, а индивидуальный), чтобы установить местонахождение каждого россиянина, пришлось использовать и сайт посольства, и социальные сети, задействовать местные туристические власти, прибегнуть к помощи соотечественников, постоянно проживающих на острове и так далее. В результате мы составили список, куда вошло 115 человек (преимущественно наши туристы, но есть и несколько граждан СНГ, например семь белорусов). Мы находимся со всеми в постоянном контакте. Им всем нужна помощь для возвращения домой. У россиян остались на руках билеты на рейсы авиакомпаний, которые прекратили полеты на Маврикий".

Последний чартерный рейс отбыл с Маврикия 27 марта. После этой даты воздушная связь между островом и внешним миром перестала существовать.

Непростые условия

Условия нахождения на Маврикии сопряжены со значительными трудностями. Сразу же после введения карантина в течение целой недели не работали продуктовые магазины. Многие гостиницы закрыты или закрываются. Правительство Маврикия обратилось к ряду стран, включая Россию, за помощью для борьбы с пандемией. Острову требуются маски, перчатки, другие средства защиты, медикаменты и медицинское оборудование. В три имеющиеся инфекционные больницы постоянно прибывают новые пациенты.