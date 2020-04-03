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Пандемия коронавируса нового типа

Более 100 россиян ожидают вылета с острова Маврикий

Посол России Константин Климовский уточнил, что в этой стране действует карантин круглосуточный комендантский час

ПРЕТОРИЯ, 3 апреля. /ТАСС/. Более 100 граждан России, которые находятся сейчас на острове Маврикий в Индийском океане, готовы при первой возможности вернуться на Родину. Об этом заявил ТАСС в пятницу посол Российской Федерации в Республике Маврикий Константин Климовский.

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"На Маврикии создалась очень сложная и тревожная ситуация в связи с пандемией коронавируса нового типа, - подчеркнул он. - В стране с 20 марта действует карантин, а 22 марта в дополнение к нему был введен круглосуточный комендантский час".

На Маврикии уже выявлено 169 случаев заражения новым коронавирусом. Это самый высокий показатель для Восточной Африки. Семь инфицированных умерли.

"Российские дипломаты начали устанавливать контакты с находившимися на острове россиянами уже на ранних стадиях пандемии, - подчеркнул Климовский. - Накануне введения карантина и даже после этого нам удалось всеми правдами и неправдами обеспечить вылет на родину около 100 граждан РФ. Однако из-за специфики туризма на Маврикии (а он здесь не групповой, а индивидуальный), чтобы установить местонахождение каждого россиянина, пришлось использовать и сайт посольства, и социальные сети, задействовать местные туристические власти, прибегнуть к помощи соотечественников, постоянно проживающих на острове и так далее. В результате мы составили список, куда вошло 115 человек (преимущественно наши туристы, но есть и несколько граждан СНГ, например семь белорусов). Мы находимся со всеми в постоянном контакте. Им всем нужна помощь для возвращения домой. У россиян остались на руках билеты на рейсы авиакомпаний, которые прекратили полеты на Маврикий".

Последний чартерный рейс отбыл с Маврикия 27 марта. После этой даты воздушная связь между островом и внешним миром перестала существовать.

Непростые условия

Условия нахождения на Маврикии сопряжены со значительными трудностями. Сразу же после введения карантина в течение целой недели не работали продуктовые магазины. Многие гостиницы закрыты или закрываются. Правительство Маврикия обратилось к ряду стран, включая Россию, за помощью для борьбы с пандемией. Острову требуются маски, перчатки, другие средства защиты, медикаменты и медицинское оборудование. В три имеющиеся инфекционные больницы постоянно прибывают новые пациенты.

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На Маврикии эпидемиологическая ситуация хуже, чем на двух других архипелагах в Индийском океане у берегов Африки: Сейшельских островах и Занзибаре. Там тоже есть граждане России, которые ожидают эвакуации на родину.

У некоторых российских туристов заканчиваются деньги, так как они не рассчитывали на столь длительное пребывание в отпуске. Ни одного заразившегося коронавирусом среди россиян на Маврикии нет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
МаврикийРоссияПандемия коронавируса нового типа
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