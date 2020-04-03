{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Перми двух врачей инфекционной больницы госпитализировали с подозрением на коронавирус

Всего в регионе на 3 апреля подтвержден 21 случай заражения коронавирусом

ПЕРМЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Врачей Пермской краевой инфекционной больницы госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом в пятницу сообщили региональные власти в официальном Telegram-канале, посвященном борьбе с инфекцией.

На эту тему
Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

"Всего в специализированных медучреждениях проходят лечение 24 человека: 15 человек с коронавирусом, а также девять пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19, в том числе два сотрудника краевой инфекционной больницы с признаками пневмонии", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба, в Пермском крае выявлен 21 случай заражения коронавирусом, из них три человека выписаны по выздоровлению, двое умерли, более 3 тыс. находятся на домашнем карантине.

Со 2 апреля в Пермском крае ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей, выходить из дома можно только за продуктами, в аптеку или больницу при острой необходимости, выгуливать домашних животных, при этом находиться на улице можно только в маске и перчатках. Также жители должны соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 м. Тем, кто должен ходить на работу, работодатели должны выдать специальные пропуска.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПермский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минобороны заявило о готовности авиации для отправки в Сербию помощи в связи с пандемией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС