В Перми двух врачей инфекционной больницы госпитализировали с подозрением на коронавирус

ПЕРМЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Врачей Пермской краевой инфекционной больницы госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом в пятницу сообщили региональные власти в официальном Telegram-канале, посвященном борьбе с инфекцией.

"Всего в специализированных медучреждениях проходят лечение 24 человека: 15 человек с коронавирусом, а также девять пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19, в том числе два сотрудника краевой инфекционной больницы с признаками пневмонии", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба, в Пермском крае выявлен 21 случай заражения коронавирусом, из них три человека выписаны по выздоровлению, двое умерли, более 3 тыс. находятся на домашнем карантине.

Со 2 апреля в Пермском крае ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей, выходить из дома можно только за продуктами, в аптеку или больницу при острой необходимости, выгуливать домашних животных, при этом находиться на улице можно только в маске и перчатках. Также жители должны соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 м. Тем, кто должен ходить на работу, работодатели должны выдать специальные пропуска.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.