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Пандемия коронавируса нового типа
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Испания обогнала Италию по числу зараженных коронавирусом

В Испании с начала распространения инфекции было зафиксировано по меньшей мере 117 710 случаев заражения, в Италии - 115 242
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© EPA-EFE/NACHO IZQUIERDO

МАДРИД, 3 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в пятницу в Минздраве королевства.

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По его данным, 10 935 человек умерли, 30 513 пациентов выздоровели. В четверг днем ведомство информировало о 110 238 заболевших и 10 003 жертвах эпидемии. Таким образом, за сутки в Испании от коронавируса умерли 932 человека.

В Италии было выявлено 115 242 случая заражения коронавирусом. В пятницу вечером Департамент гражданской защиты республики озвучит обновленные данные по распространению заболевания. Сейчас темпы роста числа инфицированных в Италии стабилизировались, ожидается постепенное снижение количества выявленных случаев. Власти Испании также говорят о том, что королевство уже достигло пика распространения коронавируса в стране.

Теги
ИспанияИталияПандемия коронавируса нового типа
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