В Кремле не комментируют призывы ввести режим ЧС в России из-за коронавируса

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Кремль не комментирует призывы ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в России из-за коронавируса, отмечая, что решения в этой сфере принимает координационный совет при правительстве.

"Я никак не комментирую эти призывы, дело в том, что есть координационная комиссия, которая и уполномочена принимать те решения, которые они посчитают целесообразными, что эта комиссия и делает во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о том, обсуждается ли возможность предоставления безвозмездной помощи бизнесу, пострадавшему из-за ситуации с коронавирусом, представитель Кремля также переадресовал в правительство. "Ситуация ежечасно мониторится, рассматриваются различные варианты продолжения мер поддержки в зависимости от того, по какому сценарию ситуация будет развиваться", - заметил Песков.

Отвечая на вопрос, почему президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении 2 апреля не назвал новых мер поддержки бизнеса, пресс-секретарь главы государства напомнил, что пакет соответствующих мер был представлен в предыдущем обращении российского лидера к гражданам 25 марта. "Сначала нужно проанализировать тот набор мер, который только буквально накануне стал реализовываться", - сказал Песков, добавив, что с учетом этого будут приниматься и дальнейшие решения.