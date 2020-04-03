Префект Парижа обвинил заразившихся коронавирусом в нарушении самоизоляции

ПАРИЖ, 3 апреля. /ТАСС/. Полицейский префект Парижа Дидье Лаллеман выступил в пятницу в эфире телеканала BFM с предостережением французам о том, что им ни в коем случае не следует пытаться отправиться в условиях пандемии на пасхальные каникулы, а также обвинил заразившихся коронавирусом в нарушении правил самоизоляции.

"Совершенно очевидно, что те, кто сегодня находится в больницах и в реанимации - это именно те, кто с начала эпидемии не соблюдал установленных правил", - заявил он.

В ответ в СМИ и социальных сетях появились критические отзывы. Так, один из заведующих службой неотложной помощи расположенного рядом департамента Сена-Сен-Дени, где много больных коронавирусной инфекцией, заявил в эфире BFM, что считает высказывания префекта "недопустимыми", и потребовал, чтобы тот "немедленно подал в отставку". "Сейчас главное лечить людей, а вовсе не обвинять их в каких-то проступках", - подчеркнул он.

"Меры по самоизоляции весьма разнообразны и сложны, и подобные заявления в этой связи делать нельзя - они должны опираться по крайней мере на научные исследования. Слышать такое просто тяжело", - заявил газете Le Parisien Стефан Гайе, заведующий инфекционным отделением больницы Страсбурга.

"В больницах сейчас находятся больные полицейские и медицинский персонал, которые вынуждены были работать без должных средств защиты, а также кассирши супермаркетов, пенсионеры из домов престарелых. Сказанные префектом слова - беспредельно глупые, они отличаются такой злобой и бездушным отношением к людям, от которых просто тошнит", - написала на своей странице в Twitter лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Это беспредел. Этот префект Лаллеман - просто гримаса правящего режима. По его мнению, те, кто сейчас болен, или те, что умерли от вируса, - сами стремились к этому. Такие заявления просто отвратительны, людей следует уважать, введенный санитарный режим не должен быть направлен на оскорбление граждан", - написал в Twitter Жан-Люк Меланшон, лидер движения "Неподчинившаяся Франция".

Реакция полиции

Префектура полиции буквально через несколько минут после инцидента распространила заявление, в котором подчеркивается, что "префект сожалеет о сделанных им высказываниях". "Дидье Лаллеман только хотел напомнить о необходимости соблюдать установленные правила. Он отнюдь не намеревался указывать на существование некоей связи между несоблюдением установленных правил и наличием больных в реанимации. Префект хотел лишь напомнить о необходимости строго соблюдать правила самоизоляции, необходимые в нынешний период для защиты здоровья всех", - утверждает префектура. .

Секретариат министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера также быстро откликнулся на происшедший в Париже инцидент. "Это неуместные высказывания. Но верным является то, что соблюдение режима самоизоляции является важнейшей задачей", - заявили в окружении министра.