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Пандемия коронавируса нового типа

В больницах Петербурга увеличат почти до 6,7 тыс. число мест для пациентов с коронавирусом

На данный момент в городе подготовили таких коек около 3,6 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга к концу апреля планируют увеличить в городских больницах число мест, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, до почти 6,7 тыс. Сейчас таких коек в городе около 3,6 тыс., сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

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"На 3 апреля количество коек в инфекционных и других больницах - 3599. Прогноз на 25 апреля - 6676 коек", - рассказали в комитете.

Основным городским учреждением, которое принимает таких пациентов, выступает инфекционная больница им. Боткина. Детская клиническая больница №5 им. Филатова развернет 310 коек, которые будут принимать детей с подозрением на заражение коронавирусом.

Ранее в комитете сообщали, что на базе Боткинской больницы создается запас аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из-за перебоев в производстве аппаратов комитет обратился к федеральным учреждениям здравоохранения и Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга с просьбой передать в безвозмездную аренду аппараты ИВЛ, кардиомониторы и аспираторы, высвободившиеся из-за остановки плановых операций. Часть техники уже передали в больницу им. Боткина и другие учреждения.

Для лечения больных с ОРВИ и пневмониями также перепрофилировали больницу Святого Георгия и Введенскую больницу, подразделение госпиталя для ветеранов войн и городскую многопрофильную больницу № 2. Пациентов этих клиник перевели в другие учреждения. Помощь в лечении городских больных также стали оказывать и федеральные учреждения здравоохранения.

В Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 156 человек. Из них выздоровели 24, двое умерли. Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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