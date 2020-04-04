WP: тысячи записей видеозвонков в сервисе Zoom попали в интернет

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Несколько тысяч записей частных видеозвонков, осуществленных через сервис компании Zoom Video Communications, позволяющий организовывать видеоконференции, оказались в открытом доступе в интернете. Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, записи были загружены на видеохостинги YouTube и Vimeo. Материалы включали в себя рабочие конференции различных компаний, занятия в начальной школе, а также частные разговоры пользователей сервиса. Как сообщило издание, люди, чьи видео оказались в интернете, не знали, что их видеозвонок записывается и будет выложен в Сеть.

Это не первый случай утечки личных данных пользователей этого сервиса. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что житель американского города Сакраменто (штат Калифорния) подал в суд на Zoom за якобы разглашение конфиденциальной информации третьим лицам. В заявлении истца утверждается, что при установке или открытии приложения сервис без уведомления передает информацию о пользователе третьей стороне, например компании Facebook.

Как отмечает Bloomberg, популярность Zoom особенно возросла на фоне пандемии коронавируса и перехода сотрудников компаний по всему миру на удаленную работу. В итоге стоимость акций компании с начала года увеличилась более чем в два раза.

Компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе была основана в 2011 году американским бизнесменом китайского происхождения Эриком Юанем. Состояние предпринимателя, по оценке журнала Forbes, в настоящее время оценивается в 6,5 млрд долларов.