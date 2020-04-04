{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Почти половину новых случаев заражения коронавирусом в Москве составили люди младше 45 лет

Также коронавирус подтвержден у 14 детей
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Более 430 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Москве за последние сутки, из них почти половину составляют люди младше 45 лет. Об этом сообщили в субботу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за коронавирусом.

На эту тему
Беспрецедентные, но необходимые: какие меры против коронавируса приняли власти Москвы

"В столице подтверждено 434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 3357 случаев коронавируса. Среди новых заболевших 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человек - от 46 до 65 лет и еще 67 людей старше 65 лет, причем 15 из них - старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 14 детей", - говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Школы Кабардино-Балкарии переходят на дистанционное обучение
При этом зарплата педагогов государственных и муниципальных учреждений региона сохранится в прежнем объеме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС