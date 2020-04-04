Почти половину новых случаев заражения коронавирусом в Москве составили люди младше 45 лет

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Более 430 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Москве за последние сутки, из них почти половину составляют люди младше 45 лет. Об этом сообщили в субботу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за коронавирусом.

"В столице подтверждено 434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 3357 случаев коронавируса. Среди новых заболевших 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человек - от 46 до 65 лет и еще 67 людей старше 65 лет, причем 15 из них - старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 14 детей", - говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.