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Пандемия коронавируса нового типа

В Брянске выявили коронавирус у 12 человек, контактировавших с прихожанами общины

Число заболевших в регионе увеличилось до 19

ТАСС, 4 апреля. Количество случаев заражения коронавирусом за сутки в Брянской области выросло с 7 до 19 человек. Новые случаи зафиксированы у жителей региона, контактировавших с прихожанами евангельской общины, у которых ранее было подтверждено наличие инфекции, сообщает в субботу оперштаб региона.

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Бежицкий районный суд Брянска на 90 дней приостановил деятельность церкви христиан евангельской веры "Пробуждение", у двоих прихожан которой была выявлена новая коронавирусная инфекция. По прибытии из Испании они нарушили режим самоизоляции. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей").

"Новые 12 случаев - это заболевшие коронавирусной инфекцией в результате контакта с вернувшимися из Испании гражданами, нарушившими режим самоизоляции. 12 граждан с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция являются лицами, которые контактировали с прихожанами протестантской церкви", - говорится в сообщении оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом.

В настоящее время пациенты находятся на лечении в изолированном корпусе Брянской областной больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 582 и сейчас составляет 4731 в 78 регионах. Выздоровели на данный момент 333 человека, 43 умерли, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

 

Теги
РоссияБрянская областьПандемия коронавируса нового типа
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