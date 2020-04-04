В Словакии отмечают 75-летие освобождения Братиславы Красной армией от нацизма

ПРАГА, 4 апреля. /ТАСС/. Венки и букеты живых цветов приносят в субботу жители Братиславы к памятнику советским воинам-освободителям, установленном на холме Славин. В связи с запретом на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса словаки в индивидуальном порядке или небольшими группами из нескольких человек приходят поклониться подвигу красноармейцев, которые 75 лет назад очистили город от нацистов. Об этом сообщил ТАСС исполнительный секретарь Словацкого союза борцов-антифашистов Вилиам Лонгауэр.

"Руководители и активисты союза, который насчитывает почти 20 тыс. членов и является одной из самых массовых общественных организаций Словакии, первыми возложили венки к памятнику советским воинам-освободителям на Славине, - подчеркнул он. - Мы пришли туда группами по два человека, чтобы полностью соблюсти требования общенационального карантина. Выразить благодарность подвигу красноармейцев в день 75-летия освобождения Братиславы - не только наша святая обязанность, но и искреннее веление сердца".

Члены Словацкого союза борцов-антифашистов продемонстрировали пример другим жителям Братиславы. По словам Лонгауэра, в субботу в первой половине дня к монументу на Славине пришли десятки благодарных словаков. В связи с пандемией участники индивидуальных церемоний почтения памяти красноармейцев возлагают венки, находясь при этом в медицинских масках.

Поклониться могилам освободителей Братиславы, похороненных на территории мемориала на холме Славин, планирует спикер национального парламента страны Борис Коллар, сообщил ТАСС источник в его ближайшем окружении. Венки к памятнику красноармейцам возложат также сотрудники посольства РФ в Словакии и российских загранучреждений в республике.

Согласно разным источникам, в боях за освобождение Словакии от нацизма погибли от 63 тыс. до 71 тыс. советских воинов. Их останки до сих пор находят в республике на полях отгремевших сражений. Прах героев с воинскими почестями хоронят на Славине. Сейчас там находятся могилы 6845 красноармейцев.

Мемориальный комплекс Славин, расположенный на возвышающемся над центром словацкой столицы одноименном холме высотой 252 м, объявлен памятником культуры. Он сооружен в честь героев Красной армии и 15-й годовщины освобождения города - 4 апреля 1960 года. Мемориальный ансамбль занимает площадь в размере 10 тыс. кв. м. На лестнице, поднимающейся к памятнику, установлен барельеф под названием "Присяга боевому знамени". От верхней площадки лестницы начинается следующая часть мемориала - с могилами и скульптурными группами, символизирующими благодарность павшим героям. Доминантой мемориала является 42-метровая стела с бронзовой фигурой красноармейца-победителя, которую видно из многих районов города.