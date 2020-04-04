Пострадавшим от взрыва газа в Подмосковье выплатят материальную помощь

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 4 апреля. /ТАСС/. Людям, пострадавшим от взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Орехо-Зуеве, будет выплачена материальная помощь. Об этом журналистам в субботу сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Все выплаты, которые предполагаются в Подмосковье, будут сделаны", - сказал он, уточнив, что "тем, кто пострадал, будет дополнительная материальная помощь".

По словам Воробьева, в настоящее время глава городского округа общается с людьми, в том числе чтобы решить оперативные вопросы с едой, с одеждой. "Все эти вопросы мы решим сегодня", - добавил он. Губернатор также уточнил, что разбор завалов будет завершен через 2-4 часа. Также будут вставлены окна, выбитые взрывной волной в соседних домах, добавил он.

В свою очередь глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что жители дома, где произошел взрыв газовой колонки, смогут зайти за своими вещами через пару часов. "Жители через пару часов могут зайти и забрать свои вещи", - сказал он.

Как пояснил Воробьев, доступ в квартиры будет возможен для жителей первого, третьего и четвертого подъездов. "После того, как специалисты дадут заключение, можно проживать в этом доме или нет, мы будем принимать решение", - сказал он.