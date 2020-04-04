{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
Обновлено 

Пострадавшим от взрыва газа в Подмосковье выплатят материальную помощь

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в настоящее время общается с людьми, в том числе чтобы решить оперативные вопросы с едой, с одеждой

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 4 апреля. /ТАСС/. Людям, пострадавшим от взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Орехо-Зуеве, будет выплачена материальная помощь. Об этом журналистам в субботу сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На эту тему
Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве. Факты

"Все выплаты, которые предполагаются в Подмосковье, будут сделаны", - сказал он, уточнив, что "тем, кто пострадал, будет дополнительная материальная помощь".

По словам Воробьева, в настоящее время глава городского округа общается с людьми, в том числе чтобы решить оперативные вопросы с едой, с одеждой. "Все эти вопросы мы решим сегодня", - добавил он. Губернатор также уточнил, что разбор завалов будет завершен через 2-4 часа. Также будут вставлены окна, выбитые взрывной волной в соседних домах, добавил он.

В свою очередь глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что жители дома, где произошел взрыв газовой колонки, смогут зайти за своими вещами через пару часов. "Жители через пару часов могут зайти и забрать свои вещи", - сказал он.

Как пояснил Воробьев, доступ в квартиры будет возможен для жителей первого, третьего и четвертого подъездов. "После того, как специалисты дадут заключение, можно проживать в этом доме или нет, мы будем принимать решение", - сказал он. 

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияЗиничев, Евгений НиколаевичВзрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Саудовской Аравии изолировали несколько районов второго по величине города Джидда
Жителям семи пригородов экономической столицы страны разрешено выходить за покупками или получать медицинскую помощь только в период с 06:00 до 15:00 по местному времени
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС