Собянин обязал предприятия и учреждения Москвы принять меры против распространения вируса

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Московские предприятия обязали создать условия для социального дистанцирования сотрудников и клиентов из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в субботу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Большая часть предприятий города продолжает работать, часть людей отправлена в отпуска, часть переведена на дистанционку. Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 м между работниками и посетителями. Из рекомендательного это требование становится обязательным", - написал мэр.

Он пояснил, что ранее вступили в силу поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушение режима повышенной готовности.

"Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников. Спасибо руководителям предприятий, большинство очень ответственно и с полным пониманием относятся к этой задаче. Чем быстрее мы справимся с коронавирусом, тем быстрее вернемся к нормальной работе", - заключил мэр.