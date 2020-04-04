{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Испытания российской вакцины, поставки масок из Китая. Главное о коронавирусе за 4 апреля

© Игорь Онучин/ТАСС
Главное о коронавирусе в Москве, России и мире

Россия

  • Всего - более 4,7 тыс. случаев заражения, из них 585 - за последние сутки. Выздоровели 333 человека, умерли - 43. Среди детей зарегистрировано 235 случаев. Власти отмечают, что больше половины россиян заразились внутри страны.
  • Около 25% от общего количества инфицированных коронавирусом в РФ не имеют никаких симптомов заражения.
  • Передвижение по своей территории ограничили 20 российских регионов.
  • Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой. Теперь каждый вылет будут готовить по заранее согласованным спискам. 
  • Более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили посольству РФ о желании вернуться домой.
  • Кабмин выделил 321 млн рублей на премии медикам ФМБА, участвующим в борьбе с коронавирусом. 242 млн правительство направило на помощь гражданам старше 60 лет. 500 млн пойдет на помощь россиянам, не имеющим возможности вернуться на родину.
  • Испытания российской вакцины от коронавируса на животных закончатся к концу апреля. Испытания на людях начнутся к июню.
  • Учебный год в ряде школ России могут продлить до начала единого государственного экзамена - 8 июня.
  • Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве
  • 11 самолетов Ил-76 ВКС России с военными специалистами и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией отправили в Сербию.
  • Россия договорилась о поставках еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов из Китая в апреле - начале мая.

Москва

  • Всего 3,3 тыс. зараженных, половина из них моложе 45. За сутки зафиксировали 434 новых случая.
  • Власти Москвы подготовили систему контроля самоизоляции, но запускать пока не планируют. Она заработает в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • В Москве во второй раз проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств: дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.
  • Жителей Подмосковья не будут лишать воды, света и средств связи из-за долгов на время действия режима самоизоляции. 
  • Основные строительные работы инфекционного центра в Новой Москве завершились, специалисты приступают к отделке медицинских корпусов.
  • Весенние субботники в Москве отменили из-за ситуации с коронавирусом.

Мир

  • Всего - более 972 случаев.
  • Первый случай заражения зафиксирован на Фолклендских островах.
  • Китай во второй половине апреля выведет на орбиту космический спутник "Ухань", названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией.
  • Правительство Японии отложило запланированное на май начало сезона безвизовых обменов между японскими префектурами и южной частью Курильских островов.
  • Власти Нью-Йорка набирают среди жителей докторов-добровольцев, готовых работать в больницах и помогать бороться с коронавирусом.
  • Правительство Испании решило продлить действие режима повышенной готовности до 25 апреля.
  • Американские власти заявили, что санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций не распространяются на поставки медицинского оборудования. 
  • Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют американцам для защиты от нового коронавируса носить тканевые немедицинские маски.
  • В США часть заключенных переведут под домашний арест из-за коронавируса. По данным Reuters, на данный момент заражены 91 заключенный и 50 сотрудников из 122 тюрем.
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Италии за сутки от коронавируса умер 681 человек
Число излечившихся достигло почти 21 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС