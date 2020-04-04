Испытания российской вакцины, поставки масок из Китая. Главное о коронавирусе за 4 апреля

Россия
- Всего - более 4,7 тыс. случаев заражения, из них 585 - за последние сутки. Выздоровели 333 человека, умерли - 43. Среди детей зарегистрировано 235 случаев. Власти отмечают, что больше половины россиян заразились внутри страны.
- Около 25% от общего количества инфицированных коронавирусом в РФ не имеют никаких симптомов заражения.
- Передвижение по своей территории ограничили 20 российских регионов.
- Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой. Теперь каждый вылет будут готовить по заранее согласованным спискам.
- Более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили посольству РФ о желании вернуться домой.
- Кабмин выделил 321 млн рублей на премии медикам ФМБА, участвующим в борьбе с коронавирусом. 242 млн правительство направило на помощь гражданам старше 60 лет. 500 млн пойдет на помощь россиянам, не имеющим возможности вернуться на родину.
- Испытания российской вакцины от коронавируса на животных закончатся к концу апреля. Испытания на людях начнутся к июню.
- Учебный год в ряде школ России могут продлить до начала единого государственного экзамена - 8 июня.
- Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
- 11 самолетов Ил-76 ВКС России с военными специалистами и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией отправили в Сербию.
- Россия договорилась о поставках еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов из Китая в апреле - начале мая.
Москва
- Всего 3,3 тыс. зараженных, половина из них моложе 45. За сутки зафиксировали 434 новых случая.
- Власти Москвы подготовили систему контроля самоизоляции, но запускать пока не планируют. Она заработает в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
- В Москве во второй раз проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств: дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.
- Жителей Подмосковья не будут лишать воды, света и средств связи из-за долгов на время действия режима самоизоляции.
- Основные строительные работы инфекционного центра в Новой Москве завершились, специалисты приступают к отделке медицинских корпусов.
- Весенние субботники в Москве отменили из-за ситуации с коронавирусом.
Мир
- Всего - более 972 случаев.
- Первый случай заражения зафиксирован на Фолклендских островах.
- Китай во второй половине апреля выведет на орбиту космический спутник "Ухань", названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией.
- Правительство Японии отложило запланированное на май начало сезона безвизовых обменов между японскими префектурами и южной частью Курильских островов.
- Власти Нью-Йорка набирают среди жителей докторов-добровольцев, готовых работать в больницах и помогать бороться с коронавирусом.
- Правительство Испании решило продлить действие режима повышенной готовности до 25 апреля.
- Американские власти заявили, что санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций не распространяются на поставки медицинского оборудования.
- Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют американцам для защиты от нового коронавируса носить тканевые немедицинские маски.
- В США часть заключенных переведут под домашний арест из-за коронавируса. По данным Reuters, на данный момент заражены 91 заключенный и 50 сотрудников из 122 тюрем.