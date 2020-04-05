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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму выявили два новых случая коронавируса

Число заболевших в регионе увеличилось до 20

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму за последние сутки выросло до 20 после подтверждения двух новых случаев контактной передачи, сообщил в воскресенье на ежедневном совещании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.

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3 апреля он также сообщал о подтвержденных случаях заражения, в том числе у крымчанина, вернувшегося из Москвы от родственников.

"За последние сутки у нас двое заболевших. Это члены семьи последнего заболевшего, который вернулся из Москвы", - сказал Аксенов.

В регионе зарегистрированы 20 случаев коронавирусной инфекции, 16 из которых завозные, четыре случая - местные, из двух семейных очагов, написал позже Аксенов на своей странице в "ВКонтакте". "В отношении всех контактных лиц проводятся профилактические мероприятия. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, из числа отдаленных контактов - находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Проводится лабораторное обследование всех перечисленных граждан", - добавил глава Крыма.

Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что за последние сутки в Крыму были обследованы 375 человек, 2 теста оказались положительными.

В Республике Крым, по данным на 4 апреля 2020 года, под медицинским наблюдением находится 3 039 человек, из них на самоизоляции - 2 974 человека, в стационарах - 66 человек, в обсерваторах - 22 человека. В регионе 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выписаны из больниц два человека. Состояние заразившихся удовлетворительное.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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