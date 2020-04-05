Для вахтовиков в Мурманской области ввели ограничения в связи с коронавирусом

МУРМАНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области ввели ограничения для работодателей в Кировске и Апатитах, привлекающих сотрудников из других регионов России для работы вахтовым методом. Ограничения действуют с 6 апреля до особого указания, говорится в обновленном постановлении правительства региона. Кроме того, власти обязали работодателей обеспечить тестирование вахтовиков на коронавирус.

"С 00.00 часов 6 апреля 2020 года до особого указания работодателям, привлекающим работников для работы вахтовым методом прибывающих из других субъектов Российской Федерации: обеспечить создание условий для изоляции, обеспечивать допуск прибывших работников к работе при условии предварительной изоляции на период до 14 календарных дней в изоляторах (обсерваторах) с момента прибытия, при отсутствии признаков инфекционного заболевания, получении отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19", - говорится в документе.

По информации оперативного штаба, на 23:00 4 апреля в Мурманской области подтверждено 15 случаев заболевания коронавирусом, один пациент выздоровел и выписан из больницы, 14 человек находятся в больнице (в том числе один несовершеннолетний). За сутки добавилось 11 предварительно положительных результатов теста на коронавирус, из них пять в Кировске, четыре в Апатитах.

В России на 5 апреля зафиксирован 5 389 случай заражения коронавирусом, 355 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893 случая). По данным федерального оперативного штаба, умерли 45 человека.