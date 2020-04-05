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Пандемия коронавируса нового типа

Для вахтовиков в Мурманской области ввели ограничения в связи с коронавирусом

Ограничения начнут действовать с полуночи 6 апреля

МУРМАНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области ввели ограничения для работодателей в Кировске и Апатитах, привлекающих сотрудников из других регионов России для работы вахтовым методом. Ограничения действуют с 6 апреля до особого указания, говорится в обновленном постановлении правительства региона. Кроме того, власти обязали работодателей обеспечить тестирование вахтовиков на коронавирус.

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"С 00.00 часов 6 апреля 2020 года до особого указания работодателям, привлекающим работников для работы вахтовым методом прибывающих из других субъектов Российской Федерации: обеспечить создание условий для изоляции, обеспечивать допуск прибывших работников к работе при условии предварительной изоляции на период до 14 календарных дней в изоляторах (обсерваторах) с момента прибытия, при отсутствии признаков инфекционного заболевания, получении отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19", - говорится в документе.

По информации оперативного штаба, на 23:00 4 апреля в Мурманской области подтверждено 15 случаев заболевания коронавирусом, один пациент выздоровел и выписан из больницы, 14 человек находятся в больнице (в том числе один несовершеннолетний). За сутки добавилось 11 предварительно положительных результатов теста на коронавирус, из них пять в Кировске, четыре в Апатитах.

В России на 5 апреля зафиксирован 5 389 случай заражения коронавирусом, 355 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893 случая). По данным федерального оперативного штаба, умерли 45 человека.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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