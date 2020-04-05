{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Пентагон направит 1,1 тыс. военных медиков в Нью-Йорк для помощи в борьбе с коронавирусом

Большинство из них будут работать в конференц-центре "Джекоб Джавитс" на Манхэттене, который переоборудовали в госпиталь на 2,5 тыс. коек
Описание
© REUTERS/Andrew Kelly

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США скоро разместит 1,1 тыс. военных медиков в городе Нью-Йорке для оказания помощи властям мегаполиса в борьбе с распространением заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил министр обороны США Марк Эспер в эфире телекомпании CNN.

На эту тему
Коронавирус: почему американцам сложнее бороться с эпидемиями

"Я несколько раз беседовал с мэром Нью-Йорка, с которым мы [Пентагон] взаимодействуем очень тесно. Как известно, более одной тысячи [военных] врачей и медсестер дислоцированы в настоящий момент в нескольких городах страны, многие из них - в Нью-Йорке", - информировал Эспер.

По его словам, он провел разговоры по телефону с мэром Биллом де Блазио 2 апреля и с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 3 апреля. "Мы планируем развернуть в Нью-Йорке дополнительно 1,1 тыс. врачей, медсестер и других медработников. Большинство из них будут работать в центре "Джекоб Джавитс" (конференц-центре на Манхэттене, переоборудованном в госпиталь, рассчитанный на 2,5 тыс. коек - прим. ТАСС)", - уточнил министр обороны США. Несколько сотен военных медиков будут направлены в 11 городских больниц, в которых не хватает медицинского персонала.

Президент США Дональд Трамп в субботу на брифинге в Белом доме объявил о планах направить дополнительно тысячи военнослужащих, главным образом медиков, для помощи штатам в борьбе с коронавирусом. По словам Трампа, тысяча военных медиков будут дислоцированы в Нью-Йорке.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 312,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. 8 503 инфицированных умерли, выздоровел 15 021 человек. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Перми объявили карантин в инфекционной больнице, где у врачей подозревают коронавирус
Больных с подозрением на коронавирус станут перенаправлять в другие медицинские учреждения региона. Прием и выписка во всех структурных подразделениях больницы прекращены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС