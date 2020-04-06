В Москве нашли двух сбежавших из дома детей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Полиция нашла двоих детей, которые в воскресенье вечером ушли из дома в Москве и не выходили на связь. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Дети найдены, их жизни в настоящий момент ничто не угрожает. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что мальчик и девочка были обнаружены в одном из хостелов на Краснопрудной улице в центре столицы.

Вечером в воскресенье двое детей ушли из дома, расположенного по адресу 1-й Хорошевский проезд и перестали выходить на связь. По предварительным данным, у детей с собой был чемодан с вещами. Причиной их ухода из дома мог стать конфликт с родителями.