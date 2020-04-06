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Пандемия коронавируса нового типа

Reuters: Борис Джонсон остается в больнице

Ранее сообщалось, что премьер-министра Великобритании госпитализировали для проведения анализов в связи с заражением коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 6 апреля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел минувшую ночь в больнице и все еще продолжает находиться в стационаре, куда был госпитализирован в связи с сохраняющимися у него симптомами нового коронавируса. Об этом в понедельник информировало агентство Reuters.

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"Премьер-министр все еще находится в больнице. Он провел ночь в стационаре", - рассказал источник агентства в британском правительстве.

Как сообщил в воскресенье ТАСС представитель канцелярии главы правительства Великобритании, госпитализация Джонсона потребовалась для проведения стандартных анализов в связи с тем, что симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, у него сохраняются на протяжении 10 дней после получения положительного теста на вызываемое коронавирусом заболевание.

На фоне известий о госпитализации британского премьера фунт стерлингов подешевел на 0,35% к доллару (1,2228 долларов за фунт) и на 0,46% к евро (1,1295 евро за фунт).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов. В Соединенном Королевстве подтверждено около 48 тыс. случаев заражения, 4 934 человека умерли.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
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