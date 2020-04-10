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Пандемия коронавируса нового типа

В Сингапуре запретили проводить школьные уроки через Zoom

Такое решение было принято после того, как один из уроков взломали хакеры
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© AP Photo/Carolyn Thompson

СИНГАПУР, 10 апреля. /ТАСС/. Министерство образования Сингапура запретило проведение школьных занятий через платформу Zoom после того, как один из уроков был взломан хакерами, разместившими порнографические картинки.

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"Проведение онлайн-занятий продолжится, но будут выбраны другие ресурсы", - цитируется в распространенном в пятницу сообщении ведомства руководитель отдела образовательных технологий Арон Ло. По его словам, "преподаватели повторно получили инструкцию, как необходимо безопасно проводить уроки при использовании подобных платформ". Сотрудники ведомства также "проведут консультации с представителями сервиса Zoom для выработки необходимых мер безопасности", добавил Ло.

Инцидент произошел в одной из средних школ города-государства 8 апреля - в первый день, когда в местных школах были приостановлены занятия и началось дистанционное обучение. Платформу Zoom продолжают использовать различные государственные ведомства Сингапура, также проводятся регулярные брифинги руководителей межведомственной рабочей группы по предотвращению распространения коронавируса.

3 апреля газета The Washington Post сообщила, что несколько тысяч записей частных видеозвонков, осуществленных через сервис, оказались в открытом доступе в интернете, среди них - рабочие конференции различных компаний, занятия в начальной школе, а также частные разговоры пользователей сервиса.

Компания Zoom Video Communications со штаб-квартирой в Сан-Хосе была основана в 2011 году американским бизнесменом китайского происхождения Эриком Юанем. В прошлом месяце ежедневная аудитория сервиса достигала 200 млн человек.

Теги
СингапурПандемия коронавируса нового типа
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