В Сингапуре запретили проводить школьные уроки через Zoom

СИНГАПУР, 10 апреля. /ТАСС/. Министерство образования Сингапура запретило проведение школьных занятий через платформу Zoom после того, как один из уроков был взломан хакерами, разместившими порнографические картинки.

"Проведение онлайн-занятий продолжится, но будут выбраны другие ресурсы", - цитируется в распространенном в пятницу сообщении ведомства руководитель отдела образовательных технологий Арон Ло. По его словам, "преподаватели повторно получили инструкцию, как необходимо безопасно проводить уроки при использовании подобных платформ". Сотрудники ведомства также "проведут консультации с представителями сервиса Zoom для выработки необходимых мер безопасности", добавил Ло.

Инцидент произошел в одной из средних школ города-государства 8 апреля - в первый день, когда в местных школах были приостановлены занятия и началось дистанционное обучение. Платформу Zoom продолжают использовать различные государственные ведомства Сингапура, также проводятся регулярные брифинги руководителей межведомственной рабочей группы по предотвращению распространения коронавируса.

3 апреля газета The Washington Post сообщила, что несколько тысяч записей частных видеозвонков, осуществленных через сервис, оказались в открытом доступе в интернете, среди них - рабочие конференции различных компаний, занятия в начальной школе, а также частные разговоры пользователей сервиса.

Компания Zoom Video Communications со штаб-квартирой в Сан-Хосе была основана в 2011 году американским бизнесменом китайского происхождения Эриком Юанем. В прошлом месяце ежедневная аудитория сервиса достигала 200 млн человек.