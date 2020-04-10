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Пандемия коронавируса нового типа

Лаборатория в Якутии сможет самостоятельно подтверждать анализы на коронавирус

Всего в регионе на данный момент выявили 19 случаев заражения коронавирусом
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© Игорь Онучин/ТАСС

ЯКУТСК, 10 апреля. /ТАСС/. Лаборатория управления Роспотребнадзора по Якутии получила право на месте подтверждать анализы на наличие коронавируса, не отсылая анализы в научный центр "Вектор" в Новосибирске, сообщил на брифинге в пятницу глава Якутии Айсен Николаев.

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Правительство России 8 апреля решило существенно расширить круг лабораторий, которые могут проводить тесты на коронавирус. Этому предшествовало требование президента России Владимира Путина об организации своевременной диагностики и оказания гражданам медицинской помощи.

"Сегодня нами получено решение главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой Анны Юрьевны, что якутскому управлению Роспотребнадзора дано право не отправлять анализы на подтверждение в лабораторию "Вектора" в Новосибирске, а самим здесь подтверждать анализы [на наличие коронавируса], - сообщил Николаев.

Он отметил, что диагноз трех человек в городах Алдан и Ленск, у которых 9 апреля было зафиксировано подозрение на коронавирус, подтвердился. "Новые заболевшие получают лечение в инфекционных отделениях районных больниц. Все трое с момента приезда в свои города находились на самоизоляции. Круг их контактов устанавливается и вовлекается в режим сдачи анализов", - сообщили в оперативном штабе республики.

В Якутии по состоянию на пятницу количество зараженных выросло до 19 человек, вылечились 10 человек. Власти Якутии ввели режим полной самоизоляции до 30 апреля включительно в городских округах Якутск и Жатай, а также в Нерюнгринском, Мирнинском, Алданском и Ленском районах республики. Всего в республике 34 района и два городских округа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек, зафиксировано более 90 тыс. летальных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба на утро четверга, 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. По информации оперштаба Москвы в ночь на пятницу, в городе умерли еще 12 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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