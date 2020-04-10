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Скандал вокруг Харви Вайнштейна

СМИ: прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Харви Вайнштейну новые обвинения

Бывший американский продюсер был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера

ТАСС, 10 апреля. Прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) предъявила бывшему американскому продюсеру Харви Вайнштейну новые обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter.

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По его данным, в прокуратуре заявляют, что обвинения касаются изнасилования женщины, якобы совершенного Вайнштейном 11 мая 2010 года в одном из отелей Беверли-Хиллз.

При этом власти продолжают расследование и могут предъявить экс-продюсеру дополнительные обвинения. "Мы продолжаем собирать доказательства, мы связались с другими потенциальными жертвами сексуального насилия. Если мы найдем доказательства совершения преступлений, о которых не сообщалось ранее, как мы сделали в данном случае, мы определим, есть ли необходимость в предъявлении дополнительных обвинений", - цитирует журнал заявление прокурора округа Джеки Лейси.

Вайнштейн 11 марта был приговорен в суде в Нью-Йорке к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Жюри присяжных в конце февраля признало его виновным в сексуальном насилии в отношении двух женщин. При этом Вайнштейн был признан невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение.

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СШАСкандал вокруг Харви Вайнштейна
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