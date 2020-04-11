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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт опроверг эффективность пластикового экрана для лица, "защищающего" от коронавируса

Лучше сшить маску самостоятельно, отметил руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Пластиковые экраны для лица, которые ввиду дефицита медицинских масок в аптеках набирают популярность среди жителей России как средство защиты от новой коронавирусной инфекции, неэффективны. Лучшим вариантом будет сшить маску самостоятельно, рассказал ТАСС в субботу руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

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"Есть разные пути заражения: воздушно-капельный, воздушно-пылевой и контактный. У коронавирусной инфекции самый основной путь передачи воздушно-капельный. В этом случае подходит маска одноразовая или тканевая. Что касается экранов для лица, можно провести аналогию со шлемом мотоциклиста или хоккеиста, у них есть так называемый визор - экран, через который человек смотрит. Он закрывает глаза, нос и иногда рот, это помогает, чтобы пыль не летела. В данном случае (с коронавирусной инфекцией - прим. ТАСС) работать это не будет", - пояснил эксперт.

Зайцев добавил, что такой экран может защитить от капель, если инфицированный человек чихнет прямо в лицо, а вот от мелких частиц вируса, которые могут попасть в организм с воздухом, нет. "Когда человек больной чихает или кашляет, очень много частиц летит. Маска или марлевая повязка прилегает полностью к носу и закрывает полностью органы дыхания, а экран мы не может так к себе прижать, мы тогда не сможем дышать", - пояснил он.

Лучшим вариантом может стать самостоятельный пошив тканевой или марлевой маски, которую можно использовать многоразово при правильной эксплуатации и дезинфекции. "Продается марля, продается широкий бинт. Есть бинт шириной 8-10 см, он в состоянии полностью перекрыть нос и рот. Берем бинт, меряем расстояние от уха до уха, примерно 20 см, выкладываем бинт гармошкой и пришиваем тесемки. Главное, не синтетические, чтобы мы могли потом спокойно маску кипятить, - отметил Зайцев. - Тут вопрос не в эстетике. Многослойный бинт или марля будут давать неплохой защитный эффект".

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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