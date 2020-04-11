В Крыму устранили аварию, оставившую без газа около 11 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Авария на газопроводе в Бахчисарае, в результате которой около 11 тыс. человек остались без газа, устранена. Об этом сообщается в субботу в докладе ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

По данным центра, вечером в пятницу при выполнении дорожных работ был поврежден газопровод диаметром 530 мм. В 22:30 мск было прекращено газоснабжение потребителей.

"11 апреля в 13:00 мск аварийно-восстановительные работы завершены, начат пуск газа потребителям", - говорится в сообщении.

В компании "Крымгазсети" ранее сообщали ТАСС, что в работах были задействованы 55 человек личного состава и девять единиц техники.