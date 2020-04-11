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Пандемия коронавируса нового типа

Таксисты в Москве будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажиров

Проверка будет осуществляться с помощью мобильного приложения

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Водители такси будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира с помощью мобильного приложения. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Водители такси смогут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира через мобильное приложение", - пояснили в пресс-службе.

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Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

Как сообщил Собянин в своем блоге, после 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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