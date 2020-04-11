Таксисты в Москве будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажиров

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Водители такси будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира с помощью мобильного приложения. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Водители такси смогут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира через мобильное приложение", - пояснили в пресс-службе.