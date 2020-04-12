Рейс "Аэрофлота" из Антальи в Москву состоится 14 апреля

АНКАРА, 12 апреля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Анталья - Москва, которые должен был 11 апреля вывезти российских граждан, перенесен на 14 апреля. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении генерального консульства РФ в Анталье.

"Отменный рейс AFL2143 Анталья - Москва состоится 14 апреля 2020 года в 14:20 (по местному времени, совпадает с мск). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве и Московской области", - отмечается в сообщении.

В генконсульстве подчеркнули, что "зарегистрироваться на рейс необходимо" на портале "Госуслуги".

Вывозной рейс Анталья - Москва был отменен в связи с тем, что турецкие власти с 11 апреля ввели 48-часовой комендантский час в 31 провинции страны, в том числе в Анкаре, Стамбуле и Анталье.