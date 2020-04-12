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Бунт заключенных в колонии в Ангарске

На территории колонии в Ангарске, где произошли беспорядки, действует режим ЧС

Как сообщалось ранее, зачинщиков беспорядков перевезли в следственные изоляторы

ТАСС, 12 апреля. Режим ЧС действует в колонии строгого режима в Ангарске Иркутской области, где заключенные устроили беспорядки и поджог. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в дежурной части колонии ИК-15.

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"Режим ЧС действует [на территории колонии]", - сказали в дежурной части.

Ранее уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко сообщал ТАСС, что зачинщики беспорядков в колонии перевезены в следственные изоляторы, их около 300 человек.

ИК-15 - колония строгого режима. Она была создана в 1952 году. Осужденные занимаются производством зданий модульного типа, а также мебели и хозяйственного инвентаря.

Теги
РоссияИркутская областьБунт заключенных в колонии в Ангарске
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