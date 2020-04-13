Власти Москвы сообщили о возросшем числе хакерских атак на сайт мэрии

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сайт мэра и правительства Москвы с появлением на нем в ночь на понедельник опции оформления цифровых пропусков для передвижения по городу на транспорте испытал столько атак, сколько не испытывал за два квартала. Об этом сообщил в понедельник руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" .

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Система [выдачи электронных пропусков] сейчас для всех абсолютно беспрецедентна, мы сегодня за последние три часа испытали атак, наверное, заказных, столько, сколько не испытывали за последние два квартала", - сказал Лысенко.

По данным оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом, в связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском.

Пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать с 15 апреля.

При оформлении заявки необходимо использовать домен nedoma.mos.ru.

Получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта также можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив смс на номер 7377.

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