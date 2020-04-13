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Пандемия коронавируса нового типа

В Башкирии отменили штрафы за нарушение тишины ночью при доставке лекарств и продуктов

Председатель Госсобрания региона Константин Толкачев отметил, что во время пандемии часто необходимо быстро доставить эти товары даже ночью, и штрафы для организаций, осуществляющих такую работу, являются искусственной преградой

ТАСС, 13 апреля. Депутаты Госсобрания - Курултая Башкирии приняли закон, отменяющий штрафы за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в отношении лиц, доставляющих продукты, лекарства, медицинские изделия в магазины, аптеки и медучреждения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального парламента.

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Штрафы за нарушение тишины ночью, в том числе, при проведении погрузочно-разгрузочных работ в Башкирии составляют от 2 до 3 тыс. рублей для граждан, от 5 до 8 тыс. рублей для должностных лиц и от 20 до 30 тыс. рублей для юридических лиц.

"Ответственность снята на период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Закон принят на фоне мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и напрямую связан с введением указом главы республики режима повышенной готовности", - приводятся в сообщении слова председателя Госсобрания региона Константина Толкачева.

Он отметил, что во время пандемии нередко возникает необходимость в оперативной доставке лекарств и продуктов даже ночью, поэтому штрафы для организаций, осуществляющих такую работу, являются искусственной преградой. "Ответственность временно действовать не будет, что, разумеется, не должно служить поводом для злоупотреблений и несоблюдения тишины при осуществлении доставки товаров", - сказал Толкачев.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
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