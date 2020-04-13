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Пандемия коронавируса нового типа

Психиатр Минздрава отмечает рост числа обращений за психологической помощью из-за пандемии

Чаще всего за помощью обращаются пожилые люди и женщины

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Число обращений россиян за психологической помощью из-за пандемии коронавируса растет - чаще всего за ней обращаются пожилые люди и женщины, сообщил главный внештатный психиатр Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе.

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"Безусловно, растет [число] обращений. Об этом свидетельствует наша горячая линия медико-психологической помощи - 96 звонков на одну горячую линию в течение суток. Это большое количество, потому что ведь каждого надо выслушать, с ним поговорить, понять, что его беспокоит, дать соответствующее разъяснение и так далее. Само собой, если раньше не было никаких звонков по коронавирусу, теперь их где-то 15-20%", - сказал Кекелидзе в понедельник в программе "Поздняков" на НТВ.

Специалист отметил, что часто на горячую линию звонят пожилые люди - из-за чувства тревоги, сокращения общения с другими людьми в связи с самоизоляцией. "Также звонит большое количество женщин, у которых есть семья, есть маленькие дети. Интересуются, какие надо предпринимать меры для того, чтобы уберечь детей", - добавил Кекелидзе.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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