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Пандемия коронавируса нового типа
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Кабмин Армении продлил режим ЧП до 14 мая

В стране более 1 тыс. заразившихся, 14 человек умерли, 211 выздоровели

ЕРЕВАН, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство Армении в понедельник в ходе экстренного заседания приняло решение продлить с 14 апреля режим чрезвычайного положения в стране из-за угрозы распространения коронавируса нового вида на 30 дней. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина республики.

"Решение принято, мы на 30 дней продлеваем срок режима чрезвычайного положения. Он будет действовать по 14 мая", - указал премьер-министр республики Никол Пашинян.

Правительство отменяет ограничения для СМИ. "СМИ не должны публиковать только официальные новости. Но мы будем следить, если увидим какие-то риски, то опять восстановим эти ограничения в течение режима ЧП", - отметил Пашинян.

Правительство Армении 16 марта приняло решение ввести чрезвычайное положение до 14 апреля из-за коронавируса.

В Армении 1039 заразившихся, умерли 14 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 211 выздоровели.

Теги
АрменияПандемия коронавируса нового типа
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