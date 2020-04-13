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Концертный директор Татьяны Булановой рассказала о состоянии певицы

Лариса Рассказова сообщила, что артистка ближайшую неделю проведет в больнице, ее доставили в медучреждение с подозрением на микроинсульт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Певица Татьяна Буланова, которую доставили в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, ближайшую неделю проведет в больнице. Об этом ТАСС сообщила в понедельник ее концертный директор в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова.

"Ее сейчас обследуют. Она чувствует себя нормально, она в сознании, но разговаривает мало. В основном, переписывается. Ближайшую неделю точно проведет в больнице", - рассказала собеседница агентства.

Ранее концертный директор певицы в Москве Константин Сергеев сообщал, что Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ, у нее было выявлено предынсультное состояние.

Российская эстрадная певица и актриса Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. В 2004 году она получила звание заслуженной артистки России.

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