В Оренбуржье начали тестировать на коронавирус прибывающих из Москвы и Подмосковья

ТАСС, 13 апреля. Тестирование на наличие коронавирусной инфекции у людей, прибывающих из Москвы и Московской области, начали проводить в аэропорту, на железнодорожных станциях, а также на трассах в Оренбургской области, сообщила в понедельник заместитель председателя правительства по социальной политике - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram .

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"Про новую систему тестирования. На всех станциях абсолютно в Оренбургской области, начиная с Бузулука и заканчивая Орском, медики прямо встречают пассажиров, у нас два поезда [из Москвы], один до Оренбурга идет, второй до Орска. Оба этих поезда мы вчера протестировали. Самолет вчера был вечером из Москвы, 56 человек прибыло, мы тоже их протестировали", - сказала Савинова.

Также система предполагает контроль на пяти участках, расположенных на федеральных трассах, через которые жители Москвы и Московской области могут въехать в Оренбуржье. "Там тоже сейчас медики круглосуточно [дежурят] с целью заполнения анкеты и тестирования", - добавила зампред правительства области.

По ее словам, подобный подход уже дал результат. В местной лаборатории получен первый предварительно подтвержденный результат у мужчины, который накануне прибыл поездом из Москвы.

"Получается, что вчера вечером пациент прибыл, сегодня с утра мы уже начали его госпитализацию в город Оренбург, надеюсь, его домашнее окружение не успело инфицироваться, такая у нас новая система", - сказала Савинова.