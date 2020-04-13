Клишас считает избыточным предложение об ужесточении наказания за травлю в интернете

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Предложения Общественной палаты (ОП) России об ужесточении наказания за оскорбление, травлю и клевету в интернете практически полностью дублируют действующие нормы Уголовного кодекса (УК) РФ и являются избыточными. Об этом ТАСС заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее газета "Известия" сообщила, что председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич направил в Госдуму и Совет Федерации предложение ужесточить наказание за оскорбление и травлю в интернете. Так, по данным издания, предлагается внести в 119 статью УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" наказание, которое позволит привлечь за подобные угрозы в интернете к принудительным работам либо наказывать лишением свободы на срок до семи лет с ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет. Кроме того, авторы инициативы предлагают ввести ответственность за клевету в интернете в виде штрафа до 6 млн рублей либо обязательных работ на срок до 500 часов.

"Предлагаемые изменения практически полностью дублируют действующие нормы Уголовного кодекса, юридически не проработаны, в связи с чем являются избыточными", - сказал Клишас.

Он отметил важность противодействия преступлениям, совершенным с использованием сети интернет, но при этом напомнил о необходимости кропотливой юридической проработки предлагаемых изменений Уголовного кодекса. "В первую очередь это касается соразмерности наказания тяжести совершенного преступления", - заявил сенатор.

По его словам, статья 119 УК устанавливает ответственность за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. Важно, чтобы угроза была воспринята потерпевшим, именно с этого момента преступление следует считать оконченным. "Способ донесения такой угрозы принципиальной роли не играет, тяжесть преступления не увеличивает и на квалификацию преступления не влияет. Угроза может быть выражена в любой форме: устно, письменно, электронными сообщениями, жестами, демонстрацией оружия", - отметил глава комитета СФ. Кроме того, он добавил, что предлагаемое наказание за угрозы (до 7 лет лишения свободы) окажется выше, чем наказание, например, за доведение до самоубийства (от двух до шести лет лишения свободы).

"Ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, установлена частью второй статьи 128.1 Уголовного кодекса. При этом максимальное наказание в действующей норме в шесть раз ниже предлагаемого Малькевичем. Вызывает сомнения, что клевета, размещенная в сети интернет, в шесть раз опаснее клеветы в СМИ", - сказал Клишас.