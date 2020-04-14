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Пандемия коронавируса нового типа

В Китае выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки

Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР уточняет, что большая часть заразившихся прибыла из-за рубежа

ПЕКИН, 14 апреля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Китае за минувшие сутки составило 89, что на 19 меньше по сравнению с предыдущим днем, ни один человек не умер. Как сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, большая часть заразившихся - 86 - прибыла из-за рубежа.

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Согласно документу, общее число ввозных случаев заражения коронавирусом в КНР достигло 1 464: 559 человек выздоровели, 905 проходят лечение. Состояние 37 пациентов оценивается как тяжелое.

Как сообщает комитет, по данным на 24:00 (19:00 мск) 13 апреля, общее число заболевших в Китае достигло 82 249, из них 3 341 человек умер, 77 738 вылечены и выписаны из медучреждений. На лечении по-прежнему находятся 1 170 человек, состояние 116 оценивается как тяжелое.

В провинции Хубэй - эпицентре вспышки - за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания. Общее число заразившихся в регионе составило 67 803 (из них 50 008 - в городе Ухань), 3 221 человек умер (2 579 - в Ухане), 64 363 выздоровели.

С начала апреля власти Китая публикуют статистику по бессимптомным случаям. За минувшие сутки их выявлено 54. В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 1 005 человек с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов заболевания, в том числе 237 ввозных случаев.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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