Еще 179 человек в Москве вылечились от коронавируса

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Количество пациентов, вылечившихся от коронавируса, выросло в Москве на 179 - до 1016 человек. Об этом сообщила во вторник журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны еще 179 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. В последние несколько дней в Москве окончательно выписывают более ста человек ежедневно, это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что она продолжится и дальше", - сказала Ракова.
Она добавила, для того чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.
В больницах города созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей - инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.
За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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