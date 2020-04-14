Еще 179 человек в Москве вылечились от коронавируса

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Количество пациентов, вылечившихся от коронавируса, выросло в Москве на 179 - до 1016 человек. Об этом сообщила во вторник журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны еще 179 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. В последние несколько дней в Москве окончательно выписывают более ста человек ежедневно, это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что она продолжится и дальше", - сказала Ракова.